Antonino Chef Academy | ultima puntata stasera su Sky Uno!

(Di martedì 17 dicembre 2019)alle 21:15 su Sky Uno torna la: nell'i quattro concorrenti rimasti in gara si giocheranno il tutto per tutto.tornasu Sky Uno con l'e la competizione tra i quattro allievi rimasti si farà più sfrenata che mai nel tentativo di conquistare un posto nella brigata di Villa Crespi, per lavorare fianco a fianco conCannavacciuolo. I quattro sfidanti dovranno superare i soliti tre test, ma la gara sarà diversaperchè due ragazzi verranno eliminati direttamente durante le prime due prove. La terza sfida, dunque, sarà un faccia a faccia tra i due finalisti. Nella prima prova i ragazzi dovranno reinterpretare a modo loro un celebre piatto dello, presente da ...

