Tromba d’aria a Lauria | morte cerebrale per la 28enne ferita nel crollo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Venerdì 13 dicembre unain provincia di Potenza ha distrutto il tetto di una palestra, provocando il ferimento di 8 persone. Nella Palaalberti dic’era anche Giovanna Pastoressa, 28 anni, portata in gravissime condizioni in ospedale. Oggi la terribile notizia: è stata accertata laLa tragica notizia è stata resa nota dal direttore sanitario dell’azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, Rosario Sisto. La ragazza era apparsa subito in condizioni gravissime. Quando i soccorsi erano arrivati sul posto, la giovane era stata trasall’ospedale di Lagonegro e successivamente a quello di Potenza. Proprio a Potenza era stata operata nella notte fra venerdì e sabato. Oggi però la tragica notizia. Sisto ha espresso a nome della Direzione generale e di tutti gli operatori ”profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per la ...

