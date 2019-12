Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Non èsenza Fantaghirò. Anche quest'anno Mediaset Extra manderà in onda la saga televisiva dedicata all'eroina medievale interpretata da Alessandra Martines. Creata nel 1991 e diretta da Lamberto Bava, la miniserie si ispira alla fiaba Fanta-Ghirò, persona bella di Italo Calvino, una rielaborazione di una novella montalese inserita da Gherardo Nerucci nelle Sessanta novelle popolari montalesi uscite nel 1880. La storia segue le avventure di una principessa di nome Fantaghirò (Alessandra Martines), figlia di un re senza eredi maschi (Mario Adorf). Fin da piccola si distingue per il suo carattere ribelle e combattivo, a differenza delle sue sorelle Caterina e Carolina. Si innamora, ricambiata, sovrano del regno nemico, Romualdo (Kim Rossi Stuart). Il loro amore sarà però contrastato dalla strega nera (Brigitte Nielsen), la quale con un incantesimo attira a sé Romualdo. Come in ...

_diana87 : RT @OptiMagazine: Torna #Fantaghiró in tv a Natale 2019 con un'assurda programmazione: fan in rivolta - _diana87 : E io che volevo farmi l'ennesimo rewatch... Torna Fantaghiró in tv a Natale 2019 con un'assurda programmazione: fan… - OptiMagazine : Torna #Fantaghiró in tv a Natale 2019 con un'assurda programmazione: fan in rivolta -