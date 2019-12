Prologue | il progetto segreto dopo PUBG non sarà uno sparatutto e nemmeno un sequel del

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 16 dicembre 2019)è il nuovosperimentale guidato da Brendan "PlayerUnknown" Greene. Il gioco è stato presentato la scorsa settimana ai The Game Awards con un teaser trailer molto breve e molto enigmatico. Questo perchéi suoi produttori sanno in cosa si trasformerà ancora. Greene, tuttavia, ha dichiarato in un'intervista che questo non2 e nonuno."Abbiamo creato lo studio e lo abbiamo fondato con l'obiettivo di sperimentare nuove tecnologie", ha detto Greene. "Ora stiamo facendo il primo passo verso la costruzione di nuove tecnologie eè il primo passo nel nuovo mondo per noi. Volevo avere la possibilità di offrire qualcosa di nuovo su scala globale".Accanto a lui ciun team di 25 persone provenienti daCorp. istituito all'inizio di quest'anno ad Amsterdam. Il team sta attualmente lavorando per capire il tipo di tecnologia di cui ...

Eurogamer_it : #Prologue è il nuovo progetto dei creatori di #PUBG e non sarà uno shooter. - iCrewPlay : Un teaser mostra Prologue, il nuovo progetto di PlayerUnknown - GamingToday4 : Prima anteprima di Prologue, un progetto dei creatori di PUBG -