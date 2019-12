Prezzi, Istat: a novembre +0,2% su anno

Riviste al ribasso le stime dell'inflazione per il mese di. L'indice nazionale deial consumo per l' intera collettività (Nic), segna un calo dello 0,2% su base mensile e un aumento dello 0,2% su base annua (come nel mese di ottobre). La stima preliminare era +0,4%. Lo comunica lì'. L'inflazione acquisita per il 2019 è +0,6% per l'indice generale. Idei beni alimentari, per la cura della casa e della persona,il cosiddetto carrello della spesa,segnano +0,5% su base annua, lo stesso aumento di ottobre.(Di lunedì 16 dicembre 2019)