Mafia | arresto Nicosia | resta in carcere l' ex assistente parlamentare

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Palermo, 16 dic. (Adnkronos) -no inAntonello, l'exdella deputata di Iv Giusi Occhionero, arto per associazione mafiosa e il boss di Sciacca Accursio Dimino. Lo ha deciso il tribunale dei riesame di Palermo. Lanei giorni scorsi, dopo

Massimi12446519 : @matteosalvinimi @nonelarena ??????????????infatti in ogni arresto per mafia ce sta qualcuno di voi malapoliticanti coinvolto.... - aldebara_n : @dnaJuve27 Non ti vergogni quando leggi gli articoli tipo quello che ti ho inviato sul fallimento della juve? Poi c… -