LinUp acquisisce SpinVector: nel campus di S. Giovanni nasce Mare, nuovo polo campano hi-tech (Di lunedì 16 dicembre 2019) Intesa Sanpaolo protagonista della nascita del nuovo polo campano per lo sviluppo delle tecnologie in ambito della realtà virtuale e aumentata. Il polo di ricerca e produzione prende forma con l’acquisizione da parte di LinUp, startup innovativa napoletana che sviluppa e commercializza software e hardware per l’industria 4.0, della beneventana SpinVector, azienda hi-tech pluripremiata che, partita dal mondo dei videogiochi, è diventata punto di riferimento internazionale per le tecnologie di realtà virtuale e realtà aumentata. Entrambe le imprese faranno parte del Gruppo Mare, Pmi innovativa campana, che sviluppa 15 milioni di euro di fatturato consolidato e conta 160 addetti. L’operazione di acquisizione mira a completare i servizi per l’industria 4.0 offerti da LinUp, valorizzando le eccellenze regionali in ambito Industria 4.0. Il valore congiunto della produzione della nuova realtà ...

