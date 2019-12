Irama accusato di plagio | ecco cosa è successo e la sua replica

Leggi la notizia su trendit

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nella scorsa puntata de Le Iene è andato in onda un servizio che ha visto al centro dell’attenzione, ex vincitore di Amici di Maria De Filippi. Il cantante si è trovato al centro di una delle inchieste de Le Iene, dopo la segnalazione ricevuta riguardante un presuntolegato alla canzone estiva Nera. Nicolò De Devitiis, autore del servizio, ha incontrato siasia Domenico Di Puorto, che ha fatto notare come una sua canzone, cioè Fuori tutto brilla, sarebbe stata plagiata da. Domenico ha raccontato di aver inviato la canzone all’agenzia di Francesco Facchinetti, la Newco Management, quandoera ancora un suo cliente. La sua mail non ha mai ricevuto risposta, ma tre mesi dopoavrebbe pubblicato il singolo incriminato. Dalla perizia e dall’analisi dei due pezzi sono venute fuori evidenti similitudini., però, ha voluto ...

