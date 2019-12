Incidente sul Gra | scontro tra tre auto allo svincolo per Tiburtina

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 dicembre, si è verificato un grossosul Grande Raccordo Anulare di Roma all’altezza delloper. Secondo le primissime informazioni, tresi sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Per il momento il bilancio è di tre feriti, mentre la strada è stata chiusa per favorire l’intervento dell’elisoccorso. L’Anas, infatti, ha reso noto che entrambe le carreggiate dell’A90 sono state chiuse all’altezza dell’uscita 13 (). Roma,raccordo anulare oggi Bruttoquello avvenuto intorno alle ore 15 di oggi, 15 dicembre sul grande raccordo anulare di Roma. Tresi sono scontrate nella carreggiata interna in prossimità dell’uscita per. Entrambe le carreggiate dei due sensi di marcia dell’A90 sono state chiuse per permettere ...

