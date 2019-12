Grave incidente nella notte a Catania | muore un 16enne | auto si schianta contro un muro

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019)in provincia di: una Fiat Punto si ètaun muretto, per cause ancora da accertare. Unha perso la vita, dopo essere stato sbalzato fuori dalla vettura per il forte impatto. Feriti i tre passeggeri che erano con lui: un 18enne, un 17enne e un altro, che non sarebbero i pericolo di vita. Un ragazzo di 16 anni è morto e tre giovani sono rimasti feriti in manieraa seguito di unstradale avvenuto nel Catanese lascorsa. I quattro ragazzi erano su una Fiat Punto, guidata da un 18enne, che, per cause ancora da accertare, è finitaundella strada che collega Palagonia e Scordia, in contrada Fico. L’impatto è stato così violento che ilè stato sbalzato fuori dalla vettura. L’mobile si è accartocciata dopo lo schianto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 4.30 del mattino. I ...

