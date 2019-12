“Bella Ciao” in chiesa a Roma | critiche di Salvini | “Vi pare normale?”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Matteo Santori, primo vero organizzatore del movimento delle sardine, definisce i manifestanti i “partigiani del 2020”. Tra gli slogan contro la Lega, non mancano neppure i canti partigiani. Ovunque si riuniscano, le sardine cantano “Bella Ciao” in un coro unanime. Ma il canto della Resistenza italiana riecheggia persino nel Parlamento europeo e in alcune delle più belle chiese del nostro Paese. Dopo don Massimo Biancalani a Pistoia, “Bella Ciao” infa infuriare Matteo. “Bella Ciao” inDon Massimo Biancalani, diventato famoso per le sue battaglie e le sue polemiche contro, al termine della messa ha cantato “Bella Ciao” insieme ai suoi fedeli. Dopo la benedizione finale, una trentina di persone hanno seguito la proposta del parroco intonando il celebre canto diventato simbolo della ...

matteosalvinimi : Roba da matti. Cantare “Bella Ciao” in chiesa una domenica sera, a Roma... Ma vi pare normale??? - _arianna : 'Bella Ciao' è il canto a livello globale della Resistenza contro i fascismi. È normale cantarlo in Chiesa, perché… - vidamoderna : Bella Ciao -