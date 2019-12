Tu si que vales | il vincitore dell’edizione 2019 del programma di Canale 5 | ecco chi ha

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tu si que, ildell’edizionedeldi5: chi ha vinto TU SI QUE– In 16 sono arrivati alla finale di Tu si quedel 14 dicembre, solo uno ildelrecord di ascolti andato in onda per nove puntate nel sabato sera di5. Ma chi ha vinto Tu si que? Il format prevede la possibilità per tutti di partecipare e mettersi in mostra dimostrando il proprio talento, senza limiti di età o provenienza. A decretare ilè stato il pubblico attraverso tre modalità di voto: sms al numero 477.000.4, attraverso l’App Mediaset Play o attraverso il sito ufficiale www.wittytv.it. La finale, eccezionalmente in diretta, è stata trasmessa su5 dal Teatro 8 degli Studi Televisivi Titanus Elios di Roma. Alva un montepremi di 100 mila euro in gettoni d’oro. Immancabile ...

SmorfiaDigitale : Finale Tu si que Vales, Rudy Zerbi preso a schiaffi da una concorrente - ErSorRide : RT @LucaMagmo: certa gente dovrebbe partecipare a 'TÙ SÌ QUE NON VALES UN CAZZO' - SmorfiaDigitale : Ecco chi ha vinto Tu S Que Vales 2019 -