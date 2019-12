PAGELLE Milan Sassuolo | TOP e FLOP del match VOTI

PAGELLE e Highlights 15^ giornata Serie A : Bologna-Milan 2-3 - il ritorno di Piatek! Sassuolo-Cagliari 2-2 - Ragatzu riacciuffa i neroverdi. Lazio-Juve 3-1 - bianconeri al tappeto! : Pagelle 15 giornata Serie A- Tutto pronto per la 15^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Inter-Roma, con nerazzurri attualmente in testa alla classifica e chiamati a difendere il primato. Roma sugli scudi a caccia di conferme in vista della possibile rimonta in chiave Champions League. Sabato sarà la volta dell’altra […] L'articolo Pagelle e Highlights 15^ giornata Serie A: Bologna-Milan 2-3, il ritorno di Piatek! ...

PAGELLE Bologna Milan 2-3 : Theo Hernandez croce e delizia - Tomiyasu sciagura VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Bologna Milan Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Bologna e Milan, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Bonaventura FLOP: Tomiyasu VOTI Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Tomiyasu 5, Bani 5, Danilo 5,5, Denswil 6; Poli, 5,5 Schouten 5 (46′ Svanberg 6); Skov Olsen 5 (78′ Orsolini 6,5), Dzemaili ...

Bologna-Milan 2-3 - le PAGELLE di CalcioWeb : Hernandez come Penelope di Ulisse - Piatek aggiusta la mira [FOTO] : BOLOGNA MILAN pagelle – Si chiude 2-3 Bologna-Milan, posticipo della 15ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Secondo successo consecutivo per la squadra di Pioli, che ora rialza la china. Si sblocca Piatek, segnali positivi anche da Bonaventura. Tra le fila bolognesi può comunque ritenersi soddisfatto Mihajlovic, la sua squadra non ha mollato. Peccato per i troppi errori difensivi che hanno condizionato il ...

LIVE Bologna-Milan 2-3 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : seconda vittoria di fila per i rossoneri. PAGELLE e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.41 Milan che gioca un ottima partita per 70 minuti poi scende di ritmo e un Bologna non perfetto mette pressione sul finale, che comunque non cambierà. 95′ Fine della partita, Bologna-Milan 2-3. 94′ Castillejo supera un avversario e prova il tiro, palla oltre la traversa. 92′ Bologna tutto in avanti alla ricerca del disperato pareggio finale. 90′ Ci saranno cinque minuti ...

PAGELLE Bologna Milan : TOP e FLOP del match VOTI : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Bologna Milan Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Bologna e Milan, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Theo Hernandez FLOP: Bani VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com

PAGELLE Parma Milan : Conti il migliore - Hernandez sempre decisivo VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Parma Milan Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Parma e Milan, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Conti FLOP: Musacchio VOTI Parma (4-3-3): Sepe 6; Darmian 5, Iacoponi 4,5, Bruno Alves 6, Gagliolo 5,5; Barillà 5,5 (63′ Grassi 6), Brugman 5,5 (70′ Cornelius 5,5), Hernani 6; Kulusevski 6, ...

Parma-Milan 0-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : Theo Hernandez eroe di giornata - Piatek spara a salve [FOTO] : PARMA MILAN pagelle – Rete decisiva siglata nel finale durante la sfida del Tardini. Parma–Milan si sblocca a pochi minuti dal termine il risultato, Theo Hernandez regala la vittoria ai suoi. La difesa ducale ha resistito quasi per tutta la gara, ma una conclusione di Bonaventura non bloccata da Sepe ha mandato in rete l’ex Real Madrid . Nel pomeriggio domina la noia, con i gialloblu impegnati a non subire e ripartire in ...

LIVE Parma-Milan 0-1 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : i rossoneri vincono in trasferta. Al Tardini decide Theo Hernandez. PAGELLE e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+3′ FINISCE QUI: PARMA 0-1 MILAN. 90’+3 Ultimo tentativo per gli uomini di D’Aversa con Hernani da fuori…palla in rimessa dal fondo. 90+2′ Bonaventura sbroglia una situazione complicata per i suoi alleggerendo in qualche modo su Donnarumma. Ora il Parma vuole il pari. 90+1′ Leao cerca di arrestare la ripartenza del Parma commettendo fallo su Iacoponi: ...

PAGELLE e Highlights 13^ giornata : Atalanta-Juventus 1-3 - doppio Higuain e Dybala! Milan-Napoli 1-1 - Bonaventura risponde a Lozano. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Atalanta-Juventus 1-3, ...

Milan-Napoli 1-1 - PAGELLE / Il Napoli è ancora sul lettino dell’analista : MERET. Ci ritroviamo dopo due settimane, Ilaria cara, e non è cambiato nulla o quasi. La cabeza e le tasche della squadra sono risucchiate dall’ira tremenda di Aurelio che reclama soldi per l’offesa patita. Il Napule è ancora sul lettino dell’analista, più malato che convalescente. In altri tempi avrebbe vinto, stasera no. Perdonami l’incipit a mo’ di pistolotto, nello spazio dedicato al giovane Meret, che vigila occhiuto soprattutto sui palloni ...

