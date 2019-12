Milan | Boban su Ibrahimovic | «Speriamo decida per il meglio» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il dirigente delha lanciato un chiaro messaggio aper un possibile arrivo in rossonero –Zvonimirha commentato la trattativa per arrivare a Zlatan, a margine della festa per i 120 anni di storia del. «per ile anche per se stesso», ha dichiarato il dirigente rossonero. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : Scaroni, Gazidis, Boban e Maldini a fin primo tempo premiano le glorie del Milan per i 120 anni del club, tra cui R… - AntoVitiello : #Boban alla festa del #Milan al Principe di Savoia: 'Dispiace per il pari di oggi' @MilanNewsit - DiMarzio : Dalla festa per i 120 anni del #Milan al campo, passando per il mercato e #Ibrahimovic: parla Boban ??? -