La nascita di un figlio è uno tsunami E la prevenzione può evitare disturbi post partum

(Di domenica 15 dicembre 2019) Uno dei risultati di cui vado fiero in questo anno di lavoro è il rilevante numero di coppie che si sono rivolte a me e ai miei collaboratori nel periodo. Non sempre e non esclusivamente per delle vere e proprie depressioni, clinicamente conclamate, ma anche per iniziali stati di malessere con insonnia, stato ansioso, pensieri intrusivi di tipo ossessivo o infine semplicemente per dei dubbi e suggerimenti. Credo molto che la sfida in campo psicologico sia il passare dalla fase diagnostica e terapeutica a un nuovo ambito in cui sia centrale la. Come in altre branche della medicina, riconoscere i primi sintomi di un disturbo precocemente è fondamentale per il successo delle terapie, che risultano così meno invasive e molto più facili da attuare. Aiutare precocemente le mamme e la coppia genitoriale è inoltre fondamentale pernei figli dei malesseri che si ...

