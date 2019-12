INGV | licenziata la dottoressa Fedora Quattrocchi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il 29 novembre “l’ha licenziato, con effetto immediato e senza preavviso, la collegain seguito ad alcuni provvedimenti disciplinari disposti dall’ente nei suoi confronti. Una decisione particolarmente grave, improvvida ed affrettata“: lo spiega in un comunicato FGU-GILDA UNAMS – Dipartimento Ricerca. “Senza volere entrare nel dettaglio delle contestazioni rivolte dall’alla dott.ssa, non possiamo non sottolineare che alcuni dei provvedimenti disciplinari comminati sono ancora oggetto di ricorso presso la magistratura e che sarebbe stato più saggio, prudente ed opportuno aspettare il pronunciamento nel merito dei giudici. Dobbiamo inoltre ricordare cheè stata dirigente sindacale di questa organizzazione, e che alcune delle contestazioni che l’ente le ha rivolto sono avvenute durante il periodo della sua ...

