Cinque morti e feriti gravi in due frontali in Veneto | fra le vittime 4 ventenni

“È una strage!”. Cinque morti nella notte - 4 hanno tra i 20 e i 25 anni : La strada continua a portare via altre vite. Le ennesime tragedie stradali, due nella stessa notte: a Noventa di Piave, dove in un frontale, alle 2 di notte in via Martiri delle Foibe, sono morti 3 giovani. Ancora sconosciute le identità delle vittime. E un secondo incidente, sempre frontale, alle 22 a San Gregorio di Veronella, in cui hanno perso la vita due donne romene. nella stessa notte, la strada non ha risparmiato la vita di altri ...

Veneto - Cinque morti e feriti gravi in due incidenti frontali : fra le vittime 4 giovani : Notte drammatica sulle strade venete. Tre ragazzi tra i 20 e i 25 anni sono deceduti nella notte a Noventa di Piave. Nella tarda serata di ieri San Gregorio di Veronella, in provincia di Verona, sono morte due donne di origini rumene in un altro frontale. Gravemente ferito un giovane di Albaredo.Continua a leggere

Nuova Zelanda - erutta il vulcano Whakaari : strage di turisti - Cinque morti e molti dispersi. Le immagini choc : cinque persone sono rimaste uccise e diverse persone risultano disperse, dopo che il vulcano Whakaari è eruttato sulla White Island, una piccola isola della Nuova Zelanda popolare tra i turisti. "Sull'isola è ancora presente un numero di dispersi e feriti che non è ancora stato preso in considerazio

Fuga di gas in un grattacielo in Slovacchia : almeno Cinque morti : Una bombola di gas è esplosa questa mattina in un grattacielo a Prešov, in Slovacchia. Quattro piani dell’edificio sono stati distrutti dall’esplosione, e almeno cinque persone sono morte. Tragedia questa mattina a Prešov, una città della Slovacchia orientale: a causa dell’esplosione di una bombola di gas un grattacielo ha preso fuoco, causando la distruzione di […] L'articolo Fuga di gas in un grattacielo in Slovacchia: ...

Lampedusa - recuperati i corpi di Cinque migranti. Il sindaco : "Siamo soli a raccogliere morti" : Trovati altri cadaveri dopo il naufragio di una settimana fa.L'accusa del sindaco dell'isola: "Circondati da silenzio e indifferenza"

Almeno Cinque morti a Lampedusa - mentre la Ocean Viking attracca a Messina : Anche le navi spagnole Open Arms e Aita Mari hanno ricevuto un porto di attracco dal ministero dell’interno italiano, arriveranno a Taranto e Pozzallo. Leggi

Barcellona Pozzo di Gotto : esplode fabbrica di fuochi d’artificio - Cinque morti e due feriti : Il boato è stato udito fino a Milazzo Una persona ancora dispersa. Si indaga per strage colposa. Nel 1998 l'azienda si era laureata «campione del mondo». La ministra Catalfo: «Potenziare la sicurezza sul lavoro è un mio obiettivo primario»

Famiglia sterminata in casa : Cinque morti - anche tre bambini : Il terribile ritrovamento è stato fatto in un'abitazione di Paradise Hill dalla polizia di San Diego, in California...

Schianto choc nella notte sulla A13 : famiglia sterminata. Morti il papà - la mamma e la figlia di Cinque mesi : Una famiglia sterminata in un terribile incidente stradale nella notte sull'autostrada A13 Bologna-Padova, nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova: tre persone sono...