Uomo fermato dalla Polizia mentre era alla guida dell’auto in tangenziale con due

Leggi la notizia su baritalianews

(Di sabato 14 dicembre 2019) Gli stessi poliziotti di Bari si sono chiesti come faceva undi 58 enne barese are nel traffico della frequentatissimacon due cellulari in mano. L’è statosulla statale 16 in direzione Foggiacon un cellulare parlava e con l’altro chattava. Gli agenti erano in borghese e hanno intimato all’automobilista di fermarsi. Prontamente l’si è. I due poliziotti hanno elevato una multa di ben 165 euro all’oltre la decurtazione di 5 puntipatente. Un episodio che dimostra quanto sia oramai in uso usare il cellulare quando si. Il pericolo che si corre però per la propria incolumità e per quella degli altri è altissimo. Secondo quando riferito dal comandante dellalocale di Bari: “La distrazione per l’indebito utilizzo dei telefonini ...

LaStampa : Si tratta di cittadino di origini etiopi già noto alla polizia per altri precedenti penali. L’uomo è stato fermato… - angelolangella1 : @LucaMarelli72 Munnez e stato fermato perché ha sbagliato tutto non solo contro la Juve merda che sei. Sei solo un pezzente di uomo munnez - romi_andrio : RT @LaStampa: Si tratta di cittadino di origini etiopi già noto alla polizia per altri precedenti penali. L’uomo è stato fermato nella staz… -