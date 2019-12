Torino | pirata della strada uccide un giovane

Leggi la notizia su meteoweek

(Di sabato 14 dicembre 2019) La tragedia è avvenuta a Buriasco, in provincia di. La vittima aveva 23 anni. Ferito anche un 21enne. Ennesima strage su una. Questa volta avviene a Buriasco, in provincia di. Un uomo di 41 anni ha investito due ragazzi: i giovani stavano camminando a piedi su un latoinsieme ad … L'articolounproviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Torino, auto investe due giovani: morto 23enne, arrestato il pirata della strada #Torino - pirata_21 : #FondiLega, in corso perquisizioni della Finanza. Oh ha funzionato il rosario per #Salvini a #Torino. - pirata_21 : Secondo me però davanti al tribunale di #Torino non basta. #Salvini avrebbe bisogno proprio che pregassero in massa per lui a Lourdes. -