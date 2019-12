Neonato morto a Lucca | “è stata sua mamma”

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 14 dicembre 2019) La vicenda risale allo scorso 2017, quando unè stato trovatodentro la sua culla. Da quel giorno, le forze dell’ordine hanno dato il via alle indagini, perché quella morte non li convinceva affatto. A distanza di anni, grazie al lavoro degli agenti e ai risultati dell’esame autoptico, effettuato ul corpo del, la mamma del bambino è finita al primo posto nella lista dei sospetti, con l’accusa di omicidio. Eraproprio lei, in quel giorno di dicembre dello scorso 2017, a dare l’allarme che il suo bambino era. Tutti pensarono alla morte in culla, una morte improvvisa delche ancora oggi non ha una spiegazione medica. La donna, però, stava nascondendo una verità orribile. Il bambino erasoffocato. L’esame autoptico ha rivelato ...

