Insigne uomo chiave per Gattuso | ora tocca a Lorenzo

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 14 dicembre 2019) Stando a quanto riportato da Tuttosport, Rinopunta molto sulle prestazioni del capitano azzurro, grazie al cambio in panchina, potrà tornare ad occupare la porzione di campo a lui più congeniale, alto a destra nel 4-3-3. Il sistema di gioco che ha fatto la sua fortuna sia a Pescara che con il Napoli di Maurizio Sarri. “Lo spettacolo sta per cominciare, sul palco c’è Ringhio Starr. Appuntamento alle 18 allo stadio San Paolo per l’esordio ufficiale di Gennarosulla panchina del Napoli e sarà il Parma a tenere a battesimo l’allenatore che sta conquistando il gradimento di De Laurentiis, ormai spettatore fisso degli allenamenti guidati dall’ex coach del Milan. Con ogni probabilità il patron sarà in tribuna per continuare a seguire i primi passi dell’allenatore scelto per sostituire Carlo Ancelotti, esonerato martedì circa due ore dopo la ...

Marte1772 : RT @marcellocorbo: La caccia all’uomo contro Insigne che il Napolista prosegue da mesi è una delle più grandi infamie partorite dal giornal… - TinaAcone : @ilpapponista @Lor_Insigne Che cazzate...se gioca per la squadra è un buon giocatore, se gioca per sè stesso è scar… - CasmiroDavideRa : @Lor_Insigne perché questo atteggiamento verso #ancelotti mi hai deluso come calciatore ma soprattutto come uomo. @ADeLaurentiis mandalo via -