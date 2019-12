Contursi Terme | al via ai mercatini di Natale in piazza

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Due giorni di full immersion nell’atmosfera natalizia. Accade inGaribaldi adove cittadini e negozianti questa sera, hanno dato il via aidi. L’evento, aperto al pubblico, si svolgerà fino a domani sera, riempendo di colori e musica tipica natalizia, le stradine del centro cittadino. Oggetti regalo, creazioni fatte amano, bijoux e gioielli, accompagnati dalla lavanda coltivata a Sicignano degli Alburni e dai dolci tipici locali caratteristici della città di. “Abbiamo pensato di far gioire i bambini con l’intrattenimento – fanno sapere dall’amministrazione comunale. – Per gli adulti – spiegano – è prevista musica indove si esibiranno i giovani talenti della cittadina”. Intanto in tutta la Valle del Sele e Tanagro, le città si preparano ...

