“BullyBuster” | l’ App della Federico II  di Napoli contro bullismo

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– L’Università degli Studi diIIe cyber. Lo scopo è sconfiggere questa grave piaga sociale, diffusa nelle scuole ed al di fuori di esse. Da qualche anno anche la ricerca scientifica si sta impegnando per trovare soluzioni sempre più efficaci e che possano proteggere soprattutto i più piccoli. AllaII diè stata creata una vera e propria App ‘Acchiappa bulli’. L’idea consiste nel segnalare in tempo reale episodi die condividere le azioni più sospette, segnalando anche i profili delle persone ritenute più pericolose. Inoltre il sistema è fornito di localizzazione così le vittime con pochi click possono allertare famiglie e la polizia ed essere raggiunti velocemente. Nella ricerca, titolata “BullyBuster”, non è coinvolta solo laII dima anche ...

