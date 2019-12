Brescia | due ciclisti travolti e uccisi L’investitore positivo all’alcool test

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) Duedi sessant’anni sono statida un’auto nelno lungo la strada che da Pontevico porta a Verolanuova, all’altezza del cimitero. L’automobilista è stato arrestato con l’accusa di duplice omicidio stradale. L’uomo residente in zona, 35 anni, è risultatoall’alcol. Per questo è scattato l’arresto disposto dalla procura died eseguito dai carabinieri. Prima dell’arresto aveva riferito ai soccorritori di non avere visto il gruppo di, in cui pedalavano le vittime, perché «accecato dal sole». Leggi anche: Roma, morto un pensionato travolto dal camion della nettezza urbana. Conducente indagato per omicidio stradaleMilano, scontro filobus-camion dei rifiuti. La Procura iscrive i conducenti nel registro degli indagatiMilano, scontro tra filobus e camion rifiuti: è morta ...

