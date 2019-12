Alessandro Gassmann | I giovani sono la parte migliore del paese Coraggio

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019)sta con le sardine. L’attore romano ha postato uno scatto di Piazza San Giovanni gremita di gente, testimoniando il suo appoggio al movimento anti sovranista partito un mese fa da Bologna.“Tante sardine...ma proprio tante tante. I, ora come non mai, ladel!”, ha scrittosul suo profilo Twitter, raccogliendo un migliaio di like. E di sardine, in piazza, ce n’erano davvero tante. Oltre 100mila, secondo gli organizzatori, che hanno potuto così dire raggiunto l’obiettivo prefissato. Tante sardine...ma proprio tante tante.I,ora come non mai,ladel!!! ✌

