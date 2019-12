Aggressione Lo Monaco | l’ultras punito con 10 anni di daspo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019)Lo, l’ultras del Catania Rosario Placentidal questore di Reggio Calabria con 10diLo scorso 27 novembre un ultras del Catania aveva aggredito Pietro Lo, dirigente rossazzurro, all’interno del traghetto in direzione Reggio Calabria. È arrivata la punizione per Rosario Placenti. Il questore di Reggio Calabria ha disposto per lui ildi diecie, inoltre, l’obbligo di comparizione presso la stazione dei Carabinieri di Aci Catena, in provincia di Catania, in occasione di tutte le partite della squadra siciliana. Leggi su Calcionews24.com

