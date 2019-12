Per dimagrire masticate lentamente

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Per respirare meglioPer stimolare l'olfattoPer restare in lineaPer debellare il colesteroloPer prevenire l’obesitàPer restare in salute Per restare giovani Per non appisolarsi in ufficio«L’habitus della supermodernità impone vite di corsa». A denunciarlo è l’antropologo francese Marc Augé nel saggio Saper toccare. L’affannata frenesia, infatti, sembra essere ormai il motivo ricorrente di tutta la nostra esistenza. Per fortuna, però, gli studi che ci spronano a intraprendere la via della lentezza si moltiplicano a dismisura, generandoci qualche terapeutica riflessione. Sempre più spesso, anche gli esperti della nutrizione consigliano di smettere la dannosa voracità che ci spinge a consumare il cibo in maniera famelica e in pochi minuti, sottolineandone gli effetti deleteri. Bastano piccoli accorgimenti per mantenere una buona forma fisica. Lo sa bene Gwyneth Paltrow. L’attrice – fedele a ...

caodavideluigi : Come Perdere Peso | I Consigli Per Tornare in Forma del… - caodavideluigi : Dimagrire ballando! Esercizi di… - caodavideluigi : 3 IDEE PRANZO SANO, VELOCE E LEGGERO:… -