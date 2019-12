Pago | è ufficiale | dopo Temptation Island Vip e Serena Enardu | la notizia bomba

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Da quando è finitoil nome dicontinua ad affollare salotti tv e pagine di cronaca rosa. L’esperienza al reality dei sentimenti è finita male per il cantante sardo, che ha visto frantumare la sua storia d’amore lunga quasi 7 anni con, ex tronista di Uomini e Donne. Proprioè tornata a parlare di lui negli ultimi giorni. In una lunga intervista al settimanale Chi ha confidato che lasciareè stata una scelta sofferta che l’ha costretta, oggi, a farsi seguire da uno psicologo. “Sto meglio, ma ho sofferto e soffro tanto – ha ammesso – Questo periodo è complicato. Pian piano sto ricomponendo il puzzle .sei anni d’amore la storia condoveva finire. Si è spento l’amore, si è disintegrato il mio equilibrio. Lo ammetto, lui mi manca, ma è giusto che oggi le nostre strade siano separate”. (Continuala foto) Anche Miriana ...

