Natale e abbuffate | le 4 regole dei cardiologi “per chi sta bene e per chi soffre di

(Di venerdì 13 dicembre 2019) E’ ormai iniziato il periodo in cui si partecipa a cene aziendali, aperitivi di saluto pre-festivo, cenoni: gli specialisti riuniti all’80° congresso nazionale della Società italiana dia a Roma hanno ricordato alcunemolto importanti da tenere a mente: “Per i cardiopatici raccomando il rispetto assoluto delle terapie prescritte dal medico, senza dimenticanze“, spiega all’Adnkronos Salute Francesco Romeo, presidente della Fondazione italiana cuore e circolazione Onlus e direttore della Uoca del Policlinico Tor Vergata di Roma. “Bere alcolici, fumare o respirare il fumo altrui per la permanenza in ambienti chiusi rappresenta un rischio per la salute cardiovascolare di tutti, ma in particolare di chi ha già problemi. Per questo raccomando prima di tutto di non dimenticare di assumere le terapie prescritte e di osservare ...

