Le sardine come pagliuzze di ferro Siate fiere del vostro peso specifico

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Immagina di essere una pagliuzza di, insieme a tante altrein un mucchietto sul tavolo. Tuttedel. Siete di! Un bieco fanciullo arriva con una grande calamita rossa a U in mano. S’intrufola sotto il tavolo. All’improvviso una forza invisibile e sconosciuta ti strappa al tuo posto, ti trascina con gli altri, vi mette tutti in fila. Non puoi resistere, devi seguire la corrente.Questa forza invisibile è il tipico effetto di un campo. Campi magnetici, elettrici, gravitazionali. Sono concetti della fisica. Noi non siamo, ma il campo ci calza piuttosto benemetafora.Un bambino che ogni giorno deve passare fra litigi violenti a casa o sotto il giogo dei bulli a scuola, sta immerso in un campo di forze. Un impiegato che ogni giorno lavora sotto un capo despota, o in un’azienda divisa in ...

NicolaPorro : Cosa c’è di più populista di un movimento come le #Sardine, nato in piazza senza idee né proposte ma solo per prote… - LegaSalvini : ++ VOTANO SUL MES COL PD!!! PROFESSIONE: INCOLLATI ALLA POLTRONA! ++ Anni di battaglie rinnegate in un solo giorno… - matteosalvinimi : Il prete toscano che adora bagnetti in piscina, scatenati balli africani in canonica e canta “Bella Ciao” a Messa s… -