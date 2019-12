Industria, fatturato e ordini a +0,6%

A ottobre ildell'cresce per il secondo mese consecutivo in termini congiunturali: lo comunica l'Istat stimando un aumento in termini congiunturali dello 0,6%. Nella media degli ultimi tre mesi l'indice complessivo è invece sceso dello 0,6% rispetto alla media dei tre mesi precedenti. Anche gli ordinativi registrano a ottobre, un incremento congiunturale dello 0,6%, mentre nella media degli ultimi tre mesi evidenziano un calo dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti.(Di venerdì 13 dicembre 2019)