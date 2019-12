Il problema è il troppo nazionalismo Non solo in Gran Bretagna

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Le elezioni inconsegnano un risultato inequivocabile a favore della Brexit. Johnson ha cavalcato quell’onda e ha vinto. Il Labour, nonostante una campagna elettorale coinvolgente nelle piazze reali e nelle piazze virtuali, perde e perde male.Ci sarà tempo per analizzare collegio per collegio i risultati veri, che probabilmente diranno che le proporzioni della sconfitta sono inferiori a quelle annunciate anche per via di un sistema di voto ipermaggioritario. Dove chi prende un voto in più, fa banco. Tuttavia un primo giudizio si può cominciare a esprimere e non può che essere articolato in qualcosa di più di 280 caratteri. La sconfitta non avviene nei centri urbani, dove invece la sinistra vince e recupera un poderoso e diffuso voto giovanile, ma nelle aree più povere e depresse del Paese. Nelle vecchie ...

