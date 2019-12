I guastatori non rovineranno la festa delle sardine a Roma Intervista a

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 13 dicembre 2019) "L'obiettivo di radunare 100 mila persone è molto coraggioso ma nelle ultime settimane essere ambiziosi ha pagato". Arriveranno persone da tutta Italia, "questo è bellissimo" però, "domani sarà principalmente la piazza di. C'è stato un invito, quindi, èche perde o vince questa sfida". I militanti di Forza Nuova o di Casapound "penso non verranno" ma in caso contrario "qualche decina dinon riuscirà a rovinare la" poi "se vogliono partecipare ad una manizione antifascista in cui si canta 'Bella Ciao' organizzata da un ragazzo di colore che lotta per lo 'Ius Soli', hanno un problema interno". La sardina numero uno, Mattia Santori, parla all'Agi mentre è in treno diretto verso la Capitale dove domani in piazza San Giovanni andrà in scena l'attesissima manizione, il primo appuntamento di rilievo nazionale a cui seguirà, il giorno dopo, una ...

