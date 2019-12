Eleonora Daniele | clamorosa gaffe Entra l’ospite ed ecco cosa compare sullo schermo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Non c’è pace per il programma ‘Storie Italiane’, condotto da. Nei giorni scorsi il tg satirico ‘Striscia la Notizia’ aveva segnalato un incredibile errore di grafica. Mentre era in studio l’ospite Bruno Vespa, in sovraimpressione era infatti apparsa la scritta Bruna. Certo, a volte può succedere, ma laè che anche oggi è stata segnalata una disattenzione simile. Durante la trasmissione è apparsa la schermata: “Tra poco canta Emanuela Villa”. Ma all’anagrafe l’artista si chiama Manuela Maria Garofalo Pica Villa. Stavolta gli addetti alla grafica sono immediatamente intervenuti per porre rimedio a questo errore. Quando la cantante èta in studio, il tutto era già stato corretto. Ma non è escluso che ‘Striscia la Notizia’ possa nuovamente tornare all’attacco. (Continua dopo la ...

