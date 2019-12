Che succede ora con Brexit?

Leggi la notizia su ilpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Boris Johnson ha i numeri per far passare il suo accordo: se non ci saranno sorprese il Regno Unito sarà fuori dall'Unione Europea dal 31 gennaio, ma intanto solo formalmente

