Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Una 27enne ha ammesso di aver sottratto una bimba dal reparto dell’ospedale in cui era ricoverata, in Thailandia. La giovane donna aveva da poco subito unspontaneo e ilera così contento di diventare padre che non ha avuto il coraggio di dirgli la verità sullain Thailandiala perdita di suo figlio, la donna ha ingannato il, fingendo di recarsi in ospedale per le visite di controllo. Nel frattempo incontrò una coppia in attesa di unae divennero presto amici. Sriwaluck Akethamsatien, questo il nome della donna protagonista della vicenda, approfittò dell’assenza delper qualche giorno dallacittà, Phang Nga in Thailandia, e gli disse che stava per partorire. Così quel giorno si recò in ospedale, dove la coppia aveva appena avuto la. Giunta al reparto neonatale, trovò lae scappò ...

notizieit : Bambina rapita dopo un aborto: dice al marito che è la loro figlia - Maurizio754 : RT @semprekimara: La mia bambina SHARON ... leone rapita dalle luci dell'albero di Natale per lei e magia... - semprekimara : La mia bambina SHARON ... leone rapita dalle luci dell'albero di Natale per lei e magia... -