Anas | manutenzione stradale su Cassia e Flaminia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma – Prosegue a pieno regime il piano diprogrammata messo a punto da(Gruppo FS Italiane) per le strade del Lazio rientrate in gestione. Lungo le strade statali “” e “”, dal 21 gennaio ad oggi sono stati effettuati lavori per un importo di 6 milioni di euro circa, tra i quali: risanamento in tratti saltuari delle pavimentazioni, verifiche ispettive di ponti e viadotti, sostituzione delle barriere di sicurezza e ripristino della corretta funzionalità dei canali di smaltimento delle acque piovane. La priorità degli interventi è stata data al ripristino delle pavimentazioni più ammalorate in particolare sulla statale 2 “” nei territori di Formello, Campagnano, Nepi, Monterosi, Sutri e Capranica. Sono state effettuate le opere in verde lungo tutta la tratta di competenza die l’apposizione di reti ...

