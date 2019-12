Tuttosport | Ancelotti messo alla porta da De Laurentiis e da qualche calciatore codardo

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Lo stile die lo stile di Adl”: è il titolo in prima pagina di, l’editoriale è a firma Tony Damascelli che scrive: Non certamente quello da Oscar ma roba da avanspettacolo, di una volgarità che, a confronto, certi cinepanettoni sono testi da catechismo. Carloha ricevuto la stima e l’amicizia dal suo presidente che, in contemporanea, lo ha, a conferma che si può essere falsi e cortesi nello stesso momento, direi fotogramma”.ha detto che gli allenatori hanno sempre la valigia pronta, ma “In verità il suo bagaglio era stato caricato di sostanze tossiche. Carlo ha resistito senza scendere a polemiche bassaiole, mai scivolando su un linguaggio che, invece, garba assai al presidente, uso a insultare chiunque la pensi diversamente da lui medesimo”.ne esce come “un grande ...

