Su Open barbarie Matteo Renzi in Senato | Invasione di campo delle

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Oggi non parliamo di un’inchiesta, discutiamo di separazione dei poteri”.interviene innel dibattito sul finanziamenti ai partiti, nel pieno dell’inchiesta sulla Fondazione, e parla di “ditoghe. “La magistratura pretende di decidere cosa è un partito e cosa no. E se al pm affidiamo non già la titolarità dell’azione penale, ma dell’azione politica, questa Aula fa un passo indietro per pavidità e lascia alla magistratura la scelta di cosa è politica e cosa non lo è” dice il leader di Italia Viva. Dai banchi di Palazzo Madama,esprime “massimo rispetto” per la magistratura, ma conclude il suo discorso alzando il tono della voce: “Contestateci per le nostre idee o per il jobs act, ma chi volesse contestarci ...

