Scafati | scabbia in corsia | infettati due donne e tre dipendenti

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Sei casi disi sarebbero registrati nelle ultime ore all’ospedale “Mauro Scarlato” di. L’infezione si sarebbe diffusa in seguito al ricovero di una paziente, arrivata una settimana fa nella struttura ospedaliera dell’Agro Nocerino Sarnese e ricoverata nel reparto di Medicina. Lì avrebbe infettato altre duee tredella struttura ospedaliera. Fonti sanitarie assicurano che per le sei persone contagiate sarebbe stato subito avviato il trattamento previsto e le tre pazienti sarebbero state ricoverate nella stessa stanza. La direzione sanitaria dell’ospedale, guidata da Alfonso Giordano avrebbero anche disposto che tutti gli operatori del reparto in cui è avvenuto il contagio venissero sottoposti al trattamento. Contestualmente sarebbero stati sostituiti i materassi e la ...

