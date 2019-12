Maltempo | in Veneto la neve è arrivata in pianura

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dalle prime ore di questa mattina nevica insul. Al momento la precipitazione è piuttosto debole e non sta creando particolari difficoltà alla circolazione. Nelle città nevica a Padova, Verona, Vicenza, Rovigo, mentre i fiocchi bianchi non si sono ancora fatti vedere a Venezia. Nelle campagne la nevicata sta già attecchendo e i fiocchi hanno creato uno strato bianco su tetti e strade. Freddo in tutta la regione Tutto ilsi è svegliato in una giornata prettamente invernale, con cielo coperto e temperatura intorno agli 0 gradi. Nevicate abbondanti sono in corso anche sull'altopiano di Asiago e sui monti veronesi della Lessinia. Altrafino inè attesa venerdì, un miglioramento e un parziale rialzo delle temperature sono previsti nel weekend.

