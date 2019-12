Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Aurelio De Laurentiis ha mandato in campo Ancelotti da esonerato, contro il Genk, scrive Tommaso Lorenzini su, “poi lo sbologna nottetempo”. Aveva l’accordo in tasca con Gattuso già da due giorni prima. Ora la missione di Gattuso sarà quella di tornare in zona Europa, dove il Napoli è da 10 anni. “E dovrà andare oltre… Sarri. Sì, Sarri, non Ancelotti, inventarsi un Napoli tutto suo capace diricordato”. Nell’immaginario partenopeo, scrive Lorenzini, “i 18 mesi della gestione di Carletto rappresentano un limbo dentro il quale si è intravisto bel calcio, equivoci, sconfitte inspiegabili. Ma non trofei”. Ancelotti si è così rivelato “un costoso periodo di transizione, nel quale si è esaurita la luce del progetto sarriano ed hanno imboccato la fase calante alcuni protagonisti”. La verità è ...

napolista : Libero: l’internazionale Carlo non è riuscito ad essere napoletano Ancelotti non ha lasciato tracce nel tifoso azz… - lucianoterreng : @FrankoJUSTICE ????????????costruisci L ‘ ennesimo sito di INCONTRI .. il PARTITO DELL’ AMORE LIBERO ( globalizzato da VISA internazionale ) ???? - alinatede : RT @FINOfficial_: Bracciate d'oro per Simona Quadarella che vince gli 800 stile libero e va a cogliere il suo primo titolo internazionale i… -