Le nostre figlie hanno bisogno di esempi a cui ispirarsi | dice Perrazzelli

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Abbiamodi modelli di ruolo, di figure positive cui. Ne abbiamoperleragazze, lee per il nostro Paese”. In un'intervista al Corriere della Sera, Alessandra, 58 anni, componente del Direttorio della Banca d'Italia, della quale è anche vice direttrice generale, afferma che “è in questo senso che la nomina di una studiosa di grande valore come Marta Cartabia va salutata come un messaggio di speranza”. Per, nella nomina di Marta Cartabia alla presidenza della Consulta c'è “sicuramente un grande orgoglio in tutte noi” donne, ma allo stesso tempo “non si può negare che questa scelta di eccellenza sia anche un segnale forte” ovvero “un passaggio storico dal quale sarà difficile, mi auguro, tornare indietro” afferma la dirigente del primo istituto di credito. E se la nomina di ieri non è un ...

