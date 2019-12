Lazio | Inzaghi | «Servirà una partita attenta | ho fiducia nei ragazzi» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Conferenza stampa: le parole del tecnico biancoceleste alla vigilia del match contro il Rennes in Europa League Alla vigilia della gara tra Rennes e, misterha risposto alle domande dei cronisti presenti in conferenza stampa per presentare la sfida.… MATCH – «Abbiamo preparato bene la, ison stati bravi, non so cosa abbia detto l’allenatore del Celtic ma vogliamo fare unaimportante e fare bella figura. Il Rennes è una squadra forte, le partite son sempre aperte e nessuno regala niente». TURNOVER – «La squadra andrà in campo nel migliore dei modi. Ho portato Berisha che probabilmente entrerà a gara in corso. Marusic invece ha avuto una distorsione alla caviglia, anche Adekanye ha problemi vedremo se riuscirà almeno a venire in panchina.comunque una, chi gioca meno mi dà comunque ...

