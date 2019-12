Lapo Elkann ha messo fine alle sue dipendenze | “Non bevo più | non uso sostanze e da due

Leggi la notizia su comingsoon

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L'enfant terrible di casa Agnelli ha rilasciato un'intervista a Grazia, nella quale racconta la sua rinascita.

lamescolanza : Lapo Elkann rinato, ha messo fine alle sue dipendenze: 'Non bevo più, non uso sostanze e da due mesi ho smesso di f… - 50kasteriski : @EmyBellBell Secondo me neppure Lapo Elkann - Duncanilcan : RT @tragi_com78: Alla fine hanno preso strade diverse ma Lapo Elkann e Maradona per anni hanno condiviso le stesse aspirazioni. -