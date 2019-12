In Iran il coraggio è delle donne | anche in chador

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Inil. Non soloragazze filiformi che scoprono in pubblico i capelli per ostentare la loro rivolta contro l’obbligo del velo, sfidando così il carcere insieme ad altre esili, come l’avvocata Nasrin Sotoudeh, che hanno scelto di difenderle. Ma èdi alcune che indossano il, e in pubblico si appellano alle autorità della Repubblica Islamica in nome della difesa dei suoi ideali sociali originari. Lo dimostra una parlamentareiana, che nei giorni scorsi ha usato il pulpito del Majlis per sostenere le ragioni dei manifestanti, dopo la sanguinosa repressioneproteste di novembre, per denunciare i mali della povertà e della corruzione, lanciare l’allarme su un “totalitarismo” che si sarebbe insinuato in molti settori di vertice, e per segnalare ...

