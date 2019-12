Combattere gli stereotipi forgiando stereotipi Il caso dello Zapata gay

Leggi la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Non farà lo stesso effetto di una banana appiccicata al muro ma, a Città del Messico, sta facendo discutere un ritratto di Emiliano. Nell’ambito di una mostra dedicata alle raffigurazioni dell’eroe nazionale, il pittore Fabian Chairez lo ha rappresentato nudo, a cavallo, coi tacchi alti e fas

CarloCalenda : Dal giorno 11 parte campagna a tappeto di cartelloni @Azione_it supporta La lista Civica di @sbonaccini. Abbiamo in… - NicolaPorro : Per il segretario generale dell’#Onu «gli sforzi per combattere il #CambioClimatico sono destinati al fallimento pe… - CarloCalenda : Lia, non attacca. Le divisioni si sono create quando avete fatto l'errore del Governo con i 5S. E che sia stato un… -