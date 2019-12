Anticipazioni Uomini e Donne Over | Juan ha fatto una sorpresa a Gemma?

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 12 dicembre 2019)Luis Ciano eGalgani del Tronodisi sono incontrati? L’indizio rivelatore Ieri è andata in onda l’ultima puntata settimanale di. Una puntata particolarmente difficile perLuis Ciano, il quale è stato attaccato da più parti. Difatti Armando Incarnato hauna segnalazione sul suo conto, mentre Ida Platano non ha nascosto di nutrire diversi dubbi sulle sue reali intenzioni nei confronti della sua amicaGalgani. Tuttavia poiLuis si sono chiariti, decidendo di continuare la loro frequentazione. E proprio in queste ultime ore ecco arrivare un altro clamoroso colpito di scena sulla coppietta nata tra le quattro mura dello studio del Tronodiche ha sorpreso molto. Cos’è successo?, nelle varie storie su instagram, ha pubblicato un video per salutare i suoi tantissimi fan. ...

