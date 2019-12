Tina Cipollari | la sorella svela la verità sul malore di Kikò

Leggi la notizia su dilei

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Annarita, ladi, parla per la prima volta deldiNalli e attacca Ambra Lombardo. Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, la donna ha affermato che il rapporto fra l’hair stylist e la professoressa del GF sarebbe nuovamente in crisi e questo causerebbe grande stress all’ex cognato. Qualche giorno faera stato ricoverato in ospedale per un. Fortunatamente le analisi avevano fatto escludere un infarto e i medici avevano diagnosticato all’ex marito diun forte innalzamento di pressione dovuto allo stress. “Adesso è stato dimesso, ma vorrei vederlo più sereno – ha confessato Annarita -: dubito però che in questo periodo possa accadere: sta molto soffrendo e le sue pene sono soprattutto d’amore”. Nei giorni in cuiera stato trasportato in ospedale, Ambra Lombardo avevato su Instagram di ...

