Inter | Zanetti | «Eliminazione? Non deve condizionare il nostro percorso»

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), Javierguarda avanti: «L’in Champions? Nonil. Dalle sconfitte si impara» Javier, vicepresidente dell’, tornato con le sue parole sull’di ieri sera in Champions League. Ecco le dichiarazioni, rilasciate a margine della premiazione per il Mecenate Dello Sport: «A volte dai tutto ma non basta, ieri non è bastato. Ma questo nonilche stiamo facendo, ora bisogna rialzarsi subito perché domenica c’è già una partita importante. Dalle sconfitte si impara, io ne ho vissute tante che mi hanno fatto crescere. C’èda continuare». Leggi su Calcionews24.com

